FLÓRIDA: Santa Casa recebe equipe do núcleo docente do curso de medicina da UNIFAI

Na manhã do dia 18, o provedor Aguinaldo Adelino Carvalho recepcionou na Santa Casa de Misericórdia de Flórida Paulista os coordenadores e membros do Núcleo Docente Estruturante do curso de medicina da UNIFAI, dr. Carlos Alberto dos Santos Filho e Alessandro Ferrari Jacinto, juntamente com o dr. César Franco Marinho docente e membro do núcleo docente estruturante do Centro Universitário de Adamantina.

A visita ocorreu devido o convite do provedor Aguinaldo, para que os representantes da UNIFAI conhecessem pessoalmente a unidade hospitalar de Flórida Paulista para a discussão de futuras parcerias entre as Instituições com a intenção de ampliar o atendimento de saúde em Flórida Paulista e Adamantina, crescendo assim o movimento de regionalização da saúde.

Dr. Carlos é professor e médico neurocirurgião, dr. Alessandro é professor e médico geriatra e o dr. César é professor e médico pediatra. Também acompanhou a visita a administradora da Santa Casa Roseli Bardela, dr. Geraldo Zanardi Júnior que é o jurídico da Santa Casa e a enfermeira Franciele Aparecida Anselmo de Campos.

O provedor Aguinaldo diz que esta ação está dentro de seu projeto de reestruturação do hospital floridense, seguindo na busca da evolução técnica da assistência hospitalar.