JUNQUEIRÓPOLIS: Ginásio de Esportes está sendo preparado para o Campeonato de Férias de Futsal

O Ginásio de Esportes Cicero Gomes, reconhecido como palco de grandes eventos esportivos em Junqueirópolis, está passando por uma série de melhorias para sediar mais uma edição do tradicional Campeonato de Férias de Futsal, que terá início no começo do próximo ano.

De acordo com as informações, o local está recebendo um trabalho intensivo de manutenção e revitalização. Os refletores do ginásio já passaram por revisão e estão em pleno funcionamento, garantindo uma iluminação adequada para as partidas que acontecerão no período noturno. Além disso, o piso da quadra está sendo polido, deixando o espaço em condições ideais para os jogos, que prometem ser intensos e disputados.





O Campeonato de Férias de Futsal é considerado um dos mais relevantes eventos esportivos da cidade, atraindo equipes e torcedores de toda a região. Reconhecido por seu alto nível de competitividade, o torneio já se consolidou como uma referência no calendário esportivo regional.

O vereador Anderson Neguin visitou o Ginásio de Esportes e compartilhou em suas redes sociais uma avaliação positiva sobre o trabalho realizado. Em sua postagem, ele destacou a dedicação da equipe responsável pela manutenção e elogiou as melhorias feitas no espaço, reafirmando a importância do ginásio como um centro esportivo de tradição para a comunidade.

A expectativa é de que o Campeonato de Férias deste ano atraia um grande público e reúna times de alto nível, proporcionando momentos emocionantes para os apaixonados por futsal. Com o ginásio preparado, a cidade se organiza para mais uma edição memorável do evento.