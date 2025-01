Aposta feita em Tupã garante prêmio milionário na “Mega da Virada”

Tupã, com pouco mais de 60 mil habitantes, foi o cenário de uma grande surpresa no início de 2025. Uma aposta feita na cidade levou o prêmio milionário da Mega da Virada, sorteio que acontece todo ano e que, nesta edição, acumulou um valor impressionante de R$ 635,4 milhões.

A notícia deixou os moradores da cidade em alvoroço. Todos se perguntam quem será o responsável por levar essa fortuna que pode transformar completamente a vida do vencedor. Embora o nome do sortudo ainda não tenha sido revelado de forma oficial, a cidade já está em festa, com o clima de mistério tomando conta dos locais públicos e das redes sociais.

Comentários em redes sociais apontam para uma famosa digital influencer como a sortuda milionária.

Enquanto isso, a cidade vive a ansiedade para ter a confirmação e saber quem será o sortudo de Tupã que vai começar 2025 com uma fortuna. O mistério segue, mas uma coisa é certa: Tupã está na história da Mega da Virada.