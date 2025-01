Velório e sepultamento de rapaz morto a tiro em Adamantina ocorrem em Flórida Paulista

O velório de Abraão Laserva de Oliveira, 25 anos, que morreu após ser baleado no início da noite de ontem, por um policial civil de Adamantina, teve início na manhã de hoje, no Velório Municipal de Flórida Paulista.

Conforme a funerária responsável pela despedida, o sepultamento está marcado para as 14h, no cemitério local.

Abraão se envolveu em um acidente de trânsito após colidir o Fiat Uno que dirigia contra a traseira de um Corolla.



Um policial civil que passava pelo local e percebeu o acidente parou para prestar apoio aos envolvidos, momento em que passou a ser hostilizado juntamente com o proprietário do Corolla com xingamentos e ameaças, conforme consta nos registros policiais.

Durante a confusão, ele teria partido para cima do policial, que efetuou um disparo de arma de fogo na tentativa de cessar a situação.

A vítima foi socorrida e levada para o Pronto-socorro de Adamantina, onde acabou falecendo horas após.

O policial civil foi preso em flagrante e vai passar por audiência de custódia que definirá se permanecerá à disposição da Justiça, ou se será colocado para responder em liberdade.

A Polícia Civil apura o caso.