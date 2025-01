FAI abre inscrições de Processo Seletivo para vagas remanescentes em Medicina

O Centro Universitário de Adamantina abriu nesta terça-feira, 14, as inscrições para o Processo Seletivo para dez vagas remanescentes do curso de Medicina. Não haverá prova e a seleção dos candidatos se dará pela análise das notas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para ingresso no 1º Termo do curso.

As inscrições serão recebidas exclusivamente pelo site www.fai.com.br entre os dias 14 e 30 de janeiro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 200.

Para tanto, o interessado deve preencher corretamente a Ficha de Inscrição disponibilizada on-line e anexar cópias do CPF e do Histórico de Notas do ENEM que desejar utilizar para a análise (o candidato poderá escolher enviar qualquer um dos Históricos de Notas do ENEM entre as edições dos anos 2020 a 2024, lembrando que apenas um deles é que será considerado).

Segundo o Edital nº 004/2025, os candidatos serão classificados por ordem da média da soma das notas do ENEM por área de conhecimento e da redação. A pontuação máxima será de 1.000 (mil) pontos, com nota de corte em 300 pontos, “não podendo o candidato ter obtido nota zero na prova de redação”, alerta o edital.

A classificação final e o resultado do Processo Seletivo serão divulgados no dia 5 de fevereiro pelo Portal da FAI.

Matrículas e início das aulas

Os candidatos aprovados deverão realizar matrícula no dia 10 de fevereiro, uma segunda-feira, das 8h às 12h e das 13h às 17 horas, na Secretaria do Câmpus I (rua Nove de Julho, 730) ou enviar os documentos para o e-mail matricula@fai.com.br.

Para efetuar a matrícula, o candidato precisa ter em mãos uma cópia simples da Cédula de Identidade (RG), do CPF do candidato e de seu representante legal (se menor), da Certidão de Nascimento ou Casamento, do Certificado de Conclusão do Ensino Médio ou equivalente e respectivo Histórico Escolar, uma cópia simples do Comprovante de Residência e uma foto 3×4 recente.

Caso o candidato tenha concluído parte ou total dos estudos em instituições de ensino de outros países, deve apresentar toda a documentação devidamente traduzida por tradutor juramentado e o Histórico Escolar deve estar chancelado pelo Consulado da República Federativa do Brasil no país onde as disciplinas foram cursadas.

Na impossibilidade de o candidato efetuar a matrícula, este poderá nomear um representante com procuração, com firma reconhecida, que deve entregar também cópia do RG e CPF do procurador.

As aulas, presenciais, terão início no dia 10 de fevereiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (18) 3502-7010 ou pelo e-mail matricula@fai.com.br.