FLÓRIDA: Reunião define reposição salarial de 5,50% para o funcionalismo e aumento de R$ 150,00 no vale alimentação

Uma reunião realizada na tarde desta terça-feira (21), no gabinete do prefeito José Andriotti na Prefeitura Municipal contou com a presença de vereadores e representantes do Sindicato dos Servidores Publicos Municipais para tratar sobre a reposição salarial do funcionalismo.

Após fazer um estudo com sua equipe financeira, o prefeito Andriotti apresentou as condições que poderiam ser aplicadas para o reajuste do funcionalismo. Após ouvir as partes presentes dentro do estabelecido dentro do índice da legislação foi acertado os índices.

Desta forma ficou estabelecido que o funcionalismo municipal terá um reajuste salarial de 5,50% e ainda haverá um aumento de R$ 150,00 no vale alimentação dos servidores.



Atualmente o vale alimentação está em R$ 700,00 e desta forma irá para R$ 850,00, sendo um aumento de mais de 21%.

Estiveram presentes além do prefeito Andriotti, os vereadores Priscila Massa (Presidente da Câmara), Professor Rafael, Dario, Boi, Wilson Martins, Professor Sócrates e Camacho. Também estiveram presentes o presidente do Sindicato dos Servidores, Denis Macanhan e os membros da diretoria Milton e Andressa, entre outros.

Agora o prefeito Andriotti enviará um Projeto de Lei para a Câmara Municipal para que os vereadores aprovem os índices acertados, e desta forma entra em vigor nos novos valores.