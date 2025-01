Câmara Municipal e Prefeitura de Junqueirópolis definem reajuste salarial para servidores públicos

Em reunião realizada na Prefeitura Municipal de Junqueirópolis no dia 24 de janeiro às 14h, autoridades municipais, servidores e representantes sindicais discutiram a concessão de aumento salarial aos servidores da públicos municipais, considerando a revisão geral anual e o ganho real. O encontro contou com a presença do Prefeito Municipal, sua equipe técnica, Vereadores, servidores representantes de seus segmentos e o Sindicato do Servidor Público.

Discussões e Propostas

Durante o debate, a administração municipal destacou o desafio de equilibrar a valorização dos servidores com a responsabilidade fiscal. Inicialmente, foi sugerido um reajuste de 7% no salário e no tíquete alimentação, representando um ganho real de aproximadamente 2,17%, levando em conta a queda na arrecadação nacional e seu impacto na receita corrente líquida do município.

Por outro lado, alguns vereadores defenderam um aumento de 12%, citando a possibilidade de redução de gastos com a folha de pagamento caso a nova organização administrativa, ainda a ser votada, seja aprovada. O debate também abordou a necessidade de manter a responsabilidade fiscal, garantindo que os serviços essenciais, como educação e saúde, continuem funcionando adequadamente.

Acordo e Decisão

Após as contribuições dos representantes sindicais, vereadores e servidores, chegou-se a um consenso de 8% de reajuste salarial, acompanhado de um aumento de R$ 100 no tíquete-alimentação. A decisão foi amplamente comemorada, sendo considerada um dos maiores reajustes da região, ao mesmo tempo em que respeita os limites fiscais e legais do município.

Compromisso com os Servidores e a Gestão Pública

A medida reflete o esforço conjunto entre os Poderes Executivo e Legislativo para valorizar os servidores públicos, que são essenciais para a prestação de serviços de qualidade à população. A administração reforçou seu compromisso em manter o equilíbrio financeiro, garantindo a continuidade de setores fundamentais, como saúde, educação e infraestrutura.

Próximos Passos

O projeto foi protocolado no mesmo dia, 24 de janeiro, e a sessão extraordinária para votação do reajuste salarial foi marcada para segunda-feira, dia 27, às 19h. Além disso, o projeto referente à organização administrativa será votado na mesma data, às 13h, também em sessão extraordinária.

Ambas as votações são consideradas fundamentais para garantir a valorização dos servidores e a eficiência na gestão pública, reafirmando o compromisso da Câmara Municipal em atender às demandas da população e assegurar o equilíbrio fiscal do município.