FLÓRIDA: Primeiro time é eliminado após sétima rodada do Campeonato de Férias de Futsal

Na última quinta-feira (23) aconteceu a sétima rodada do Campeonato de Férias de Flórida Paulista, onde a primeira equipe acabou oficialmente eliminada da competição, após três jogos cheio de emoção na última noite de jogos.

No primeiro jogo, o Athletic City venceu e eliminou a equipe do Cansados FC pelo placar de 6 a 4. Gols de Gabriel (3 vezes), Fabio Augusto, Daniel e Gui Ortega, para o Athletic City, enquanto Reginaldo (2 vezes), Yan Dias e Fagner fizeram para o Cansados.

Na partida seguinte, o Eletro Lis venceu por 4 a 2 o Blue Lions e tem o sonho da classificação mais viva que nunca, precisando de mais uma vitória e uma derrota de seu rival direto para realizar o feito, os seus gols foram feitos por Vitor Natan (2 vezes), Di e Dario, enquanto Vinicius e Miguel marcaram para o Blue Lions.

E na última partida, o Escritório Cruzeiro do Sul/River City tirou a invencibilidade do Escritório Costa Oliveira/Giba’s após vencerem pelo placar de 3 a 1, com os gols de Cláudio (2 vezes) e Pigari, enquanto Diogo descontou no placar.

A oitava rodada, que irá acontecer nesta sexta feira (24), tem tudo para ser a rodada mais emocionante do campeonato, pois possui várias equipes que podem ter seus destinos confirmados com o resultado da partida, e até uma definição dos semifinalistas se acontecer uma combinação de resultados específica. A rodada terá três jogos, e com início programado para 19h15 terá o confronto direto por uma vaga entre Escritório Cruzeiro do Sul/River City contra Eletro Lis/Retribuir. Logo em seguida terá o último invicto da competição Tripinha/Eltron Baterias/CW Motos/Japacar jogando contra o Blue Lions. E finalizando a rodada tem mais um jogaço em quadra, onde o Escritório Costa Oliveira/Giba’s enfrentará o Organização Flórida de Contabilidade.

Confira a classificação abaixo: