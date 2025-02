Luceliense Kauã Porto é eleito jogador revelação do Campeonato de Futsal de Dracena

O bom jogador luceliense Kauã Porto, jogou no time do Revoada Futsal/ Dracena, e ganhou a concorrência com vários jogadores.

O luceliense foi eleito o melhor jogador revelação do disputado Campeonato Municipal de Férias de Futsal de Dracena.

Kauã Porto foi eleito pelo seu futsal de qualidade, marcação e finalização apresentado na quadra dracenense na importante competição de futsal que contou com grandes nomes e experientes jogadores.

O jogador que foi observado atentamente pela nova comissão técnica do time da Tempersul / Dracena, recebeu o convite para integrar ao elenco onde será avaliado.

O luceliense já se apresentou junto elenco da Tempersul/ Dracena onde iniciou os trabalhos de treinamentos.