Van recém entregue à Prefeitura de Flórida Paulista se envolve em acidente na SP-294

Uma van, recém entregue para a Prefeitura de Flórida Paulista e incorporada à frota da Secretaria Municipal de Saúde, se envolveu em um acidente na madrugada de hoje, na SP-294, em Herculândia.

Conforme dados da ocorrência, o atropelamento envolvendo um equino provocou a interdição parcial da rodovia, na altura do km 515, sentido leste. O incidente ocorreu por volta das 4h03 e envolveu uma van de transporte coletivo pertencente à Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.

De acordo com o relatório emitido pelo Centro de Controle de Informações (CCI) da ARTESP, a van trafegava pela faixa 2 quando se deparou com o animal na pista. Sem tempo hábil para desviar ou frear, o veículo acabou atingindo o equino, que permaneceu na faixa de domínio após o impacto.



Apesar da gravidade do cenário, todos os seis ocupantes da van — incluindo o condutor e passageiros — saíram ilesos. O transbordo dos passageiros foi realizado por outro veículo, e a Polícia Militar Rodoviária autorizou a remoção da van para a base mais próxima.

O guincho leve e as equipes de inspeção de tráfego da concessionária EIXO SP foram acionadas imediatamente. A equipe de conservação da rodovia também foi chamada para providenciar o enterro do animal, que ainda aguardava remoção até a última atualização às 8h20.



As condições climáticas eram favoráveis no momento do acidente, e a pista estava seca, o que descarta fatores meteorológicos como causa direta da ocorrência, conforme a ARTESP.

As causas e responsabilidades do acidente vão ser apuradas pela Polícia Civil. (Por: Redação)