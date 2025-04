Caminhoneiro de 26 anos que morreu em batida frontal com outro caminhão na BR-153 é enterrado em Marília

O acidente aconteceu no final da tarde de segunda-feira (14), por volta das 17h, na altura do quilômetro 285 da rodovia. O caminhão conduzido por Leonardo Magalhães Tavares transportava bebidas e colidiu de frente com outro veículo. Leonardo morreu no local.

No mesmo caminhão estava um passageiro de 20 anos, que foi socorrido e levado ao Hospital das Clínicas da Famema, em Marília. Ele recebeu alta na manhã desta terça-feira.

O outro veículo era conduzido por Wesllem Francisley dos Santos, de 34 anos, natural de Joinville (SC), que também morreu no local. Até a última atualização desta reportagem, o corpo dele permanecia no Instituto Médico Legal (IML) do Hospital das Clínicas de Marília, aguardando a liberação da família para ser levado à sua cidade natal.