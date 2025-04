FLÓRIDA: Escola Pércio volta ter aula normal no período da tarde

Em Flórida Paulista, 70% dos professores da Escola Estadual Dr. Pércio Gomes Gonzáles aderiram ao protesto que ocorre nesta sexta-feira (25) em diversos municípios do Estado.

A iniciativa tem como objetivo chamar a atenção para a necessidade de melhores salários, condições de trabalho e outras reivindicações feitas ao Governo de São Paulo.

A informação foi repassada pela direção da unidade escolar, que também destacou que o protesto acontece apenas hoje e atingiu profissionais e alunos do ensino fundamental. Os demais professores (30% do corpo docente que atua na escola) realizaram, no período da manhã, “atividades diferenciadas”.



“Os alunos que não puderam ser liberados, ou cujos responsáveis não estiveram presentes na escola para autorizar a dispensa, permaneceram na Escola Pércio e cumpriram normalmente o horário de atividades do período”, informou a direção.

AULAS NORMALIZADAS NO PERÍODO DA TARDE

Ainda segundo a direção da Escola Pércio, as atividades e aulas do ensino médio estão sendo realizadas normalmente, com 100% de presença, na tarde e noite desta sexta-feira.

Portanto a direção da Escola Pércio em contato com a reportagem do jornal e site Folha Regional, confirmou que agora no período da tarde as aulas estão normais na unidade e a expectativa é que no período noturno também seja normal.