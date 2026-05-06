Adamantina é finalista em duas categorias do Prêmio Brasil de Gestão Pública na Expo GovBrasil 2026

O município de Adamantina foi selecionado como finalista em duas categorias da 4ª. Edição do Prêmio Brasil de Gestão Pública, promovido durante a Expo GovBrasil 2026, um dos principais encontros nacionais voltados à inovação e ao aprimoramento da administração pública.
A premiação reconhece iniciativas que se destacam pela eficiência, inovação e impacto social na gestão pública. Adamantina figura entre os cinco finalistas em duas categorias estratégicas, evidenciando o compromisso do município com políticas públicas estruturantes e orientadas a resultados.
A cerimônia oficial de premiação será realizada no dia 26 de maio de 2026, às 18h, no Transamerica Expo Center, reunindo lideranças públicas, especialistas e instituições de todo o país.
Finalista na categoria: Impacto Social, Inclusão e Políticas Públicas Estruturantes
- Operação Rondon Paraná
Instituição: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná
- Programa Mulheres Empreendedoras de Adamantina
Instituição: Prefeitura do Município de Adamantina
- Gestão para Redução da Pobreza
Instituição: Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome
- Concurso de Inovação – Bengalas Inteligentes
Instituição: Secretaria de Estado da Inovação e Inteligência Artificial do Paraná, ABDI e SEDEF
- Modelo de Inclusão da Diversidade e Equidade
Instituição: Rede Equidade – Coordenação Senado Federal
O município concorre com o projeto Programa Mulheres Empreendedoras de Adamantina, iniciativa que se consolidou como política pública voltada à promoção do empreendedorismo feminino, geração de renda e fortalecimento da autonomia econômica das mulheres.
Estruturado a partir de legislação municipal que instituiu a Feira da Mulher Empreendedora, o programa reúne atualmente 241 mulheres cadastradas, atuantes em diversos segmentos econômicos. A iniciativa promove visibilidade, acesso ao mercado e fortalecimento de redes de colaboração, contribuindo para a redução de desigualdades e o desenvolvimento econômico local.
Finalista na categoria: Sustentabilidade, Meio Ambiente, ESG e Carbono Neutro
- Programa Adamantina Compostagem Cidadã
Instituição: Prefeitura do Município de Adamantina
- Programa de Sustentabilidade para Infraestrutura Regulada – PSI da ANTT
Instituição: Agência Nacional de Transportes Terrestres
- FINACLIMA-SP
Instituição: Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística do Estado de São Paulo
- Recicla São José
Instituição: Prefeitura Municipal de São José dos Pinhais
- TI Verde: Sustentabilidade e Inovação no TCE-PE
Instituição: Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco
Adamantina também é destaque com o Programa Adamantina Compostagem Cidadã (PACC), que transforma a gestão de resíduos orgânicos por meio da implementação de um modelo de economia circular territorial.
A iniciativa converte passivos ambientais em ativos produtivos, com a produção anual de composto orgânico distribuído a agricultores familiares. O programa fortalece a agricultura sustentável, reduz custos de produção, amplia a produtividade e contribui para a mitigação de impactos ambientais, além de promover educação ambiental e engajamento social.
Reconhecimento nacional e fortalecimento da gestão pública
A Expo GovBrasil reúne experiências, soluções e debates estratégicos voltados à modernização do Estado, abordando temas como governança, inovação, sustentabilidade e impacto social.
Estar entre os finalistas do Prêmio Brasil de Gestão Pública reforça o protagonismo de Adamantina no cenário nacional, destacando iniciativas que integram desenvolvimento econômico, inclusão social e sustentabilidade.
A participação no evento representa uma oportunidade de troca de experiências, fortalecimento institucional e reconhecimento das boas práticas desenvolvidas no município.
A Prefeitura de Adamantina destaca que o resultado é fruto do trabalho integrado das equipes técnicas, do planejamento estratégico e do compromisso contínuo com políticas públicas que geram impacto positivo na vida da população.
Por COMUNICAÇÃO / PREFEITURA DE ADAMANTINA
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