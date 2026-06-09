Mulher morre após ser esfaqueada pelo próprio marido

Uma mulher, de 63 anos, morreu após ser esfaqueada pelo próprio companheiro, de 56 anos, nesta segunda-feira (8), na Rua Fortunato Baraldo, em Pirapozinho.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima chegou a ser socorrida e encaminhada ao Pronto Atendimento Municipal, porém não resistiu aos ferimentos.

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A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão do homem ainda no local dos fatos.

O marido foi preso em flagrante e permaneceu à disposição da Justiça.

O velório e sepultamento de Neuza Domingos da Rocha de Souza estão previstos para esta terça-feira (9), em horário ainda a definir, no Cemitério Municipal de Pirapozinho. (Por: Ifronteira)

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