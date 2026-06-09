PACAEMBU: Pedido de vereador para decoração é atendido e deixa avenida em clima de Copa do Mundo

A tradicional decoração da Avenida Vereador José Gomes Duda para a Copa do Mundo voltou a fazer parte do cenário de Pacaembu neste ano.

A iniciativa ganhou força após indicação apresentada pelo vereador Nelson Pereira Costa, o “Nelsinho”, que solicitou oficialmente a ornamentação da principal via da cidade com bandeirinhas e outros adereços alusivos ao evento esportivo.

Nelsinho entrou em contato com a reportagem do jornal e site Folha Regional NET e informou que o pedido foi protocolado na Câmara Municipal no mês de março.

No documento, o vereador destacou que a Copa do Mundo sempre mobilizou a população local e que a decoração das ruas é uma tradição mantida há décadas pelos moradores.



Na justificativa, Nelsinho ressaltou que a presença das cores verde e amarela em diversos pontos da cidade demonstra a paixão dos brasileiros pelo futebol e contribui para criar um clima de confraternização durante a competição.

Com a instalação das bandeirinhas ao longo da Avenida Vereador José Gomes Duda, o pedido apresentado pelo parlamentar acabou sendo atendido, resgatando uma tradição que faz parte da cultura local e que costuma envolver moradores, comerciantes e torcedores durante o período da competição.

O vereador Nelsinho aproveitou para agradecer a Prefeitura pelo atendimento da indicação. (Por: Redação)

