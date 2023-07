FLÓRIDA: Lions Clube empossa nova diretoria

O Lions Clube de Flórida Paulista – Amizade, na noite de 24 de junho, deu posse a nova diretoria para o Ano Leonístico 2023/24.

A nova diretoria empossada tem como presidente o casal Thiago Doreto Macorini e Cristiana P. Carvilho Macorini que tem como lema “Unidos para servir sempre”.

Os membros da nova diretoria foram empossados e fizeram o compromisso de manter o trabalho do clube dentro do lema “servir”.

Ainda na cerimônia foram empossadas duas novas associadas ao Lions Clube Amizade.

A cerimônia foi marcada por muita emoção já que os compromissos para esse ano foram realizados com muito sucesso e união, sob a gestão do então presidente José Antonio de Oliveira Pinto (Pelé) e esposa Sônia.

Emoção maior aconteceu numa linda homenagem ao saudoso CL Arlindo Fernandes Macorini (em memória e fundador do Lions em Flórida) pai do presidente empossado Thiago Doreto Macorini.

O novo presidente do Lions Clube Thiago Doreto Macorini em conversa com a reportagem do site e jornal Folha Regional, afirmou que assume a responsabilidade de comandar o clube e juntamente com sua diretoria irá buscar manter o trabalho em favor da comunidade floridense.