ADAMANTINA: Secretaria de Cultura e Turismo divulga agenda cultural para o mês de julho

Mês de Julho terá festival de inverno com música, gastronomia e entretenimento

A programação promovida pela Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, no mês de julho vai mesclar música, gastronomia e entretenimento em meio ao Festival de Inverno.

Abrindo as atividades, no sábado (8), em frente a Biblioteca Municipal Jurema Citelli, será realizada uma exposição de artesanato promovida pela Associação OMIN. Na próxima semana, Adamantina recebe a Oficina o Som da Viola com Ademir de Souza Paula, promovida pela Poiesis Gestão Cultural.

No dia 15, será realizado o encontro do Quinteto de Jazz e Los Kandangos. A iniciativa recebeu o nome de Jazz na Rua e vai acontecer das 11h às 12h15 na Avenida Rio Branco x Avenida Santo Antônio.

Ainda no sábado (15), o Parque Caldeira recebe mais uma edição da Feira Camaleão das 15h às 22h.

Para os amantes do rock, a Praça Elio Micheloni vai receber no Dia Mundial do Rock, 21 de julho, mais uma edição do Rock na Praça com Legião Urbana Tributo.

No sábado (22), acontecerá mais um Jazz na Rua com um encontro entre o Quinteto de Jazz e a Big Band de Adamantina também na Avenida Rio Branco x Avenida Santo Antônio. No mesmo dia, a partir das 15h, a Casa Afro recebe a Batalha de Bit Maker (Hip Hop).

Fechando a programação do mês de julho, de 25 a 29, será realizado o Das Pretas III das 19h30 às 21h na Casa Afro. Ainda na semana, no dia 27, a partir das 10h acontece o lançamento do Livro Sonhar não é pecado – Um estudo de caso da prostituição em São Paulo, autor Léo Pereira, por Sérgio Barbosa.

Na última sexta-feira mês, quem curte samba poderá participar de uma roda de semana com a Banda Anima Samba na Estação Recreio a partir das 19h e encerrando a programação, acontece no domingo(30), o Domingo no Parque a partir das 16h30 com shows com a Orquestra Júlio de Castro de Tupã e sertanejo com Rick e banda.