AMNAP marca Assembleia para sexta-feira em Osvaldo Cruz

A AMNAP – Associação dos Municípios da Nova Alta Paulista convocou para a próxima sexta-feira, a partir das 9h30, uma assembleia geral ordinária com as cidades pertencentes a entidade.

O encontro acontecerá na cidade de Osvaldo Cruz no o auditório do Sest/Senat, localizado na entrada da cidade.

Na reunião, os prefeitos, vice-prefeitos e vereadores vão votar a proposta de anistia parcial dos municípios inadimplentes com a entidade.

Será também apresentado o projeto Nova Alta Paulista do Futuro, visando o fomento da agricultura regional.

Na reunião haverá exposição do projeto de identificação geográfica do café arábica da Nova Alta Paulista e a divulgação do quinto concurso de qualidade do café da região.

O presidente da AMNAP é o prefeito de Adamantina, Márcio Cardim.