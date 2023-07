C.A. Morro Lucélia vence e conquista o título da Copa AMJARB de Futebol Médio de Adamantina

O C.A. do Morro de Lucélia/Marcin Funilaria, levou o título de Campeão da 1° Copa AMJARB Regional de Futebol Médio de Adamantina.

A importante conquista do time Luceliense do treinador e jogador Euler, veio na vitória por 4 x 2 contra o Furacão F.C./Amigos do Fabiano de Adamantina. O destaque da vitória foi o jogador Kitinho, que marcou 3 vezes, enquanto Xandy Droga fez o outro.

O C.A do Morro, além da conquista, teve ainda o goleiro menos vazado, Vitor e o artilheiro Xandy Drogba.

3º LUGAR – HOOKAN VALEN F.C.

Na preliminar, realizada entre Hookan Valen F.C. e Atlético Ousadia/Mariápolis, o time da Hookah Valem F.C. conquistou no 3º lugar ao empatar no tempo normal por 3 x 3 e vencer nas penalidades por 5 x 4.

As finais foram realizadas no domingo (2), na Praça de Esportes do Jardim Brasil.

ARBITRAGEM

Luís Henrique “Babidi”, do quadro da arbitragem da Judá Eventos Esportivo de Lucélia.

ORGANIZAÇÃO

Associação dos Moradores do Jardim Brasil, Thiago Lima, “Vô ” (Presidente) e Alex Miranda (Vice).

PARCERIA

SELAR (Secretária Municipal de Esporte Lazer e Recreação de Adamantina), Ronaldo Dutra “Tuiuiú”, (Secretário) e Luciano Netto (Diretor).