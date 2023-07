Aquapoll, Unishop e Start realizam evento em Lucélia

A Unishop e Start de Lucélia, em parceria com a Aquapoll, realizaram um evento de apresentação dos produtos para os clientes, convidados e a população da Capital da Amizade.

O evento foi realizado na última quarta-feira (28), na sede da Associação Comercial e Empresarial de Lucélia.

Com foco no tratamento de água de piscinas, o evento contou com a explanação de consultores, demonstrações e sorteio de brindes aos participantes.

Em Lucélia, você encontra os produtos Aquapoll na Start e Unishop, que fica na avenida Internacional, 2.231 – centro, próximo dos Correios. A direção é de Valter Paulo e o atendimento fica por conta de uma equipe de profissionais altamente capacitados.