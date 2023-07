Amplo trabalho investigativo da Polícia Civil desvenda três furtos em Lucélia

Um homem foi conduzido para depor na delegacia e objetos foram recuperados

A Polícia Civil, chefiada pelo delegado Dr. Yuri Munhoz Silveira e com o apoio da Delegacia de Investigações Gerais de Adamantina, a “DIG”, deteve na manhã desta quarta-feira (5) e encaminhou para prestar depoimentos, um dos suspeitos de agir nos crimes de furtos ocorridos recentemente em Lucélia.

Ele estava escondido em um rancho no Salto Botelho, onde as equipes estiveram e após diligências, obtiveram êxito em abordar o suspeito que até tentou fugir passando por dentro do antigo Clube Max Wirth, mas que acabou contido próximo à margem do Rio Aguapeí.



Segundo disse o delegado Dr. Yuri Munhoz ao jornalismo Folha Regional, o homem confessou a prática de três furtos cometidos na semana passada, sendo uma loja de celular, um açougue e uma empresa da Avenida Internacional que atua no comércio de bonés e ervas para tereré.

Questionado sobre os demais envolvidos flagrados nas imagens de câmeras de segurança dos estabelecimentos comerciais, o suspeito não deu detalhes sobre os mesmos.



Na casa do suspeito, os policiais recuperaram bonés e outros objetos levados da loja que foram apreendidos e que serão restituídos à vítima.

O homem foi ouvido e será indiciado por furto qualificado, posteriormente, o inquérito será encaminhado ao Fórum de Lucélia para a sua responsabilização criminal.