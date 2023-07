Acidente entre carro e moto deixa duas pessoas feridas

Segundo informações levadas no local, as vítimas seguiam em uma moto Honda pela vicinal sentido Parapuã ao Bairro Lagoa Azul quando na ponte que divide os dois municípios, colidiram na traseira de um veículo Strada que seguia no mesmo sentido.





Uma das vítimas, de 20 anos, foi socorrida pela Unidade Resgate do Corpo de Bombeiros de Osvaldo Cruz para a Santa Casa em estado grave.

Já outra vítima foi socorrida pelo condutor do veículo envolvido e também levada para a Santa Casa de Osvaldo Cruz.

A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar de Parapuã, com apoio do policiamento da área de Osvaldo Cruz e serviço de Ambulância de Salmourão.