FLÓRIDA: 7º Luau acontece amanhã

A 7ª edição do Luau, realizado pelo Grupo ON da Paróquia Nossa Senhora Aparecida de Flórida Paulista, acontecerá na noite de sábado (8), na Chácara do Sindicato Rural.

Uma das principais atrações do evento, as Irmãs Carmelitas Mensageiras do Espírito Santo, vão animar o Luau com suas canções e pregar ao público presente.

No local, uma praça de alimentação gratuita atenderá os participantes. Um ônibus com passagem gratuita sairá às 17h30 de frente à Igreja Matriz com destino ao local do evento.

Interessados em participar podem adquirir o convite simbólico por apenas R$ 5,00. O passaporte para o 7º Luau também será vendido na entrada do recinto.

