Com expectativa de público de 7 mil pessoas, 103º Shokonsai reúne tradição e comidas típicas no Cemitério Japonês, em Álvares Machado

O evento começará no sábado (8), a partir das 16h, com o abertura da praça de alimentação voltada para a gastronomia japonesa, com pratos como sushi, karaague, gyoza, harumaki, gyudon, sashimi, temaki, udon, tonkatsu e outros. Além disso, no mesmo horário, haverá um show com o cantor Nobuhiro Hirata e convidados.