Força Tática apreende quase meia tonelada de maconha e prende dois homens em Paulicéia

Uma grande apreensão de drogas segue em andamento e foi realizada pela Polícia Militar em Paulicéia.

Segundo apurado pelo jornalismo Folha Regional NET, a equipe realizava patrulhamento, quando avistou um veículo GM/Astra suspeito, já relacionado a denúncias de tráfico de drogas.

Ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes tentaram fugir e chegaram a tentar entrar em um rancho, mas foram detidos pelos policiais.

Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado com os dois homens, de 41 e 38 anos. No entanto, ao vistoriar o veículo, os policiais localizaram a chave de um segundo carro.

Questionados, os suspeitos confessaram que haviam escondido outro automóvel, um VW/Gol, em um rancho próximo, onde também estava a droga.

As equipes foram até o local indicado e encontraram o veículo. Dentro dele, foram localizados 448 tijolos de maconha, totalizando cerca de 414 quilos da droga.

Além da droga, também foram apreendidos dois veículos, quatro celulares, perfumes e R$ 133 em dinheiro.

A ocorrência segue sendo apresentada e os dois homens foram levados para a delegacia onde devem permanecer à disposição da Justiça.

