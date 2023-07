ADAMANTINA: Viveiro de Mudas está em execução pela Secretaria de Agricultura no Poliesportivo

Com o objetivo de produzir as próprias mudas que são plantadas nos diversos canteiros, rotatórias, praças, entre outros espaços públicos existentes no município e, ainda, como uma maneira de reduzir custos, a Prefeitura de Adamantina, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente (SAAMA), deu início a construção de um viveiro de mudas. O espaço está em construção no Conjunto Poli-Esportivo.

Para a execução estão sendo reutilizados materiais que a Prefeitura de Adamantina já possuía. Depois de pronto, será possível produzir 300 mil mudas por ano. De acordo com o secretário da pasta, Thiago Benetão, o município tem atuado em diversos ambientes para deixar a cidade mais atrativa.

“O principal motivo é a relação custo benefício. Com pouco investimento, vamos tornar Adamantina uma referência em paisagismo, com o objetivo de atrair moradores da região a virem conferir a beleza dos nossos espaços públicos e investir no comércio local”, afirma.

Ainda segundo Benetão, serão produzidas no viveiro somente mudas ornamentais, de acordo com a época do ano em razão do clima.

“Para a produção das mudas, estimamos uma economia de até 80% em relação a aquisição de mudas no comércio. Com essa economia, vamos conseguir avançar e colorir todos os espaços”, diz. Benetão comenta que a pasta já tem atuado nos espaços públicos por meio do plantio de flores nos canteiros, nas rotatórias e nas praças.