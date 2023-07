JUNQUEIRÓPOLIS: Revitalização do Terminal Rodoviário é inaugurado

A Prefeitura de Junqueirópolis, inaugurou na manhã de sábado (8), a revitalização do Terminal Rodoviário João Aparecido Zanzarin (João do Prata), que passou por reforma geral com implantação de sala de espera para embarques climatizada, banheiros renovados, instalação de forro, jardinagem, pintura entre várias melhorias como na área de embarque.

De acordo com o prefeito Osmar Pinatto foram investidos na reforma, R$ 248 mil, com recursos próprios da Prefeitura. “Não tinha forros, nem local apropriado para espera dos passageiros, havia telhas quebradas e agora foi remodelada por completo, construímos a sala de espera climatizada, água gelada, tevês e ótimas acomodações para os usuários, os serviços de limpeza e manutenção dos banheiros foram terceirizados para que tanto o recinto como os banheiros estejam sempre limpos e higienizados durante o dia e a noite”, explicou.

Através de um projeto de lei da vereadora Sofia Rodrigues, o Terminal passou a ser denominado João Aparecido Zanzarin, que trabalhou por cerca de 40 anos no terminal, onde além de ser funcionário do Expresso de Prata, zelava pelo terminal. A esposa Maria Helena e os filhos de João, Maristela e Luiz, receberam as homenagens.

Pinatto informou ainda que a revitalização do terminal, vai prosseguir com a reforma da praça do Centenário urbanizando ainda mais o complexo do entorno, onde estão localizados também o Telecentro e o Museu Municipal.

O presidente da Câmara, Valdir de Oliveira (Chimbinha), ressaltou que a uma obra é de grande valor para os usuários diários do terminal, tratando-se um investimento da administração municipal visando a melhoria da qualidade de vida da população.

Compareceram as autoridades do município, o vice-prefeito Israel Gumiero, vereadores, os delegados de Polícia, Eliandro dos Santos e André Luengo, Polícia Militar, diretores municipais, o presidente do Conselho de Administração Participativa Municipal, Edvaldo Carvalho e população em geral. O padre José Ribeiro da Silva e o pastor Marcelo Balista, presidente do Conselho Municipal de Pastores de Junqueirópolis (Comej) celebraram as bençãos de inauguração. A Banda Municipal de Junqueirópolis (Bamuj) abrilhantou o evento com as apresentações.