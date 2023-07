Goleiro luceliense Gabriel Gasparotto é o novo reforço do Botafogo F.C.

O bom goleiro luceliense Gabriel Gasparotto, foi apresentado na sexta-feira (14), como mais novo reforço do Botafogo F.C. de Ribeirão Preto, para a sequência da disputa do Campeonato Brasileiro da Série- B.

O luceliense já iniciou os seus trabalhos com os seus novos companheiros no time do Botafogo, conhecido como “Pantera da Mogiana”.

FIGUEIRENSE

O goleiro estava no Figueirense F.C., a seis meses, onde em comum acordo com os dirigentes foi liberado.

No time catarinense, disputou o Campeonato Estadual Catarinense e estava na disputa do Campeonato Brasileiro da Série- C.

TITULOS CONQUISTADOS

Gabriel Gasparotto chega no Botafogo F.C., com os acessos no São Bernardo F.C. no Campeonato Paulista da Série A-2 para Série A1- (Paulistão) em 2021. No mesmo ano conquistou o acesso do Campeonato Brasileiro da Série – C, para Série B, com o Novorizontino. Já no ano seguinte voltou a conquistar novamente com o Mirassol F.C. o Campeonato Brasileiro da Série- C, para Série B.