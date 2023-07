FLÓRIDA: Biribol é medalha de prata nos Jogos Regionais em Ourinhos

A modalidade de Biribol de Flórida Paulista conquistou neste domingo (16) a medalha de prata (vice-campeão) na 65ª edição dos Jogos Regionais realizado na cidade de Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo.

A equipe floridense jogou no sábado contra a equipe de Marilia e venceu por 2 a 0 e ainda venceu Rancharia também pelo placar de 2 a 0, classificando-se para a semifinal no domingo.

Na semifinal foi contra a forte equipe de Presidente Prudente e depois de perdeu o primeiro set virou e venceu por 2 a 1, com parciais de 18 X 21, 21 X 18 e 21 X 19.

Já na decisão foi contra a fortíssima equipe de Adamantina e perdeu por 2 a 0, com parciais de 16 X 21 e 19 X 21.

As disputas aconteceram no Ourinhos Tênis Clube e a equipe de Presidente Prudente ficou com a medalha de bronze.

A medalha de prata (vice-campeão) foi comemorada pelos atletas: Augusto Paschoaleto, André Rezende, Felipe Delacosta Morelli, Felipe Kutlak Padua, João GabrielBortoletto Forti, Matheus Gois Bonesi e Thales RenanScalassara.

Com a medalha de prata a equipe de Biribol de Flórida Paulista está classificada para participar dos Jogos Abertos do Interior que será realizado no mês de outubro na cidade de São José do Rio Preto.

O secretário de Esportes Luzinho Aléssio, o prefeito Fróio e o vice-prefeito Nei Gazola parabenizam os atletas que representaram Flórida Paulista na modalidade Biribol e conquistaram brilhantemente a medalha de prata nos Jogos Regionais.