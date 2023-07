Homem fica ferido em acidente entre carro e moto

De acordo com informações do condutor da motocicleta à reportagem, após ter sido atendido pela equipe médica do pronto atendimento município com corte e escoriações no corpo, ele disse que transitava com a motocicleta no sentido centro-bairro pela Avenida Presidente Roosevelt quando na esquina da Rua Monte Castelo ocorreu a colisão; já o condutor do carro, um homem de 35 anos, nada sofreu.