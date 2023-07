Eixo SP executa obras na SP 284, na região de Martinópolis

Em continuidade às obras do Programa de Revitalização de Pavimento, a Eixo SP Concessionária de Rodovias realiza trabalhos de obras no pavimento da SP 284 – Rodovia Prefeito Homero Severo Lins, na região de Martinópolis. O cronograma, que tem previsão de conclusão no próximo semestre, segue com interferências no tráfego nesta semana em trechos específicos.

A recuperação do pavimento seguirá na pista sentido Martinópolis-Rancharia (Leste), e no sentido Oeste (Rancharia-Martinópolis), a partir do km 549.

Durante as obras, a Concessionária manterá equipe no local para sinalização necessária, com reforço de placas de advertência e homens-bandeiras para alertar e orientar os usuários sobre a realização dos serviços e alteração no tráfego.

Asfalto-borracha

A Eixo SP está utilizando tecnologia sustentável nos trabalhos de revitalização do pavimento. Trata-se da aplicação de asfalto que leva em sua composição borracha moída proveniente da reciclagem de pneus usados.

Considerado mais resistente e mais durável, o novo material está sendo aplicado na recuperação de toda extensão do trecho concedido da Rodovia Prefeito Homero Severo Lins. Em razão de seus benefícios, a tecnologia será utilizada em todas as rodovias administradas pela Concessionária.