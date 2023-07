FLÓRIDA: Avançam as obras de instalação de usina fotovoltaica

Seguem avançadas as obras de instalação da primeira usina fotovoltaica em Flórida Paulista.

O projeto inédito na Cidade Amizade conta com investidores de Flórida Paulista e do exterior e está sendo executado em uma área conhecida como “Anze”, localizada logo após o Residencial Hosoume, em terras da família Segura, do saudoso “Donato Segura”, que inclusive, dará nome à unidade.

A realização é uma parceria entre a “Viva Bem”, “Liberdade Energética” e o floridense Cássio Segura, ex-presidente internacional do Banco do Brasil.

A capacidade instalada é de 6,25 megawatts, dos quais, 5 megawatts serão injetados na rede da Elektro com linha de transmissão que levará a energia gerada até a Subestação ISA CTEEP, localizada às margens da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), próximo ao Frigorífico Alimenta.

As obras de terraplanagem e instalação dos pontos de fixação foram executadas e agora a engenharia avança com a instalação das placas fotovoltaicas.

Nas próximas semanas, devem ser anunciados os planos para que a população de Flórida Paulista e região conheçam as formas de investimentos no local.

Entre os benefícios, estão o de gerar a energia elétrica de sua casa, empresa ou indústria à distância, sem precisar instalar nada sobre os telhados ou estruturas em quintais e terrenos, o que limitaria a possibilidade de uso e aproveitamento dos mesmos.