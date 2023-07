Congressos Científicos 2023 têm inscrições abertas para submissão de trabalhos

A Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) do Centro Universitário de Adamantina divulgou a abertura de inscrições para os Congressos Científicos edição 2023 (CIC 2023), que vão ocorrer de 23 a 25 de outubro no Câmpus II. O prazo para submissão de trabalhos segue até o dia 17 de setembro no site www.fai.com.br/cic.

Com o tema “Ciência: Avanços e Desafios”, o evento científico contará com mesas-redondas, palestras por área de conhecimento e minicursos, além das tradicionais apresentações de trabalhos. A partir dessa edição, o Lançamento de Foguetes será um evento à parte com o objetivo de agregar estudantes de graduação.

“Alunos dos ensinos fundamental, médio e da graduação poderão participar do Lançamento de Foguetes”, afirma a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação, Prof.ª Dra. Márcia Zilioli Bellini.

O 17º Congresso de Iniciação Científica de nível universitário (XVII CIC) é destinado a alunos de graduação, o 16º Congresso de Iniciação Científica é direcionado a estudantes dos ensinos Fundamental, Médio e Técnico (XVI CIC Júnior), e a 13ª edição do Congresso de Pesquisa Científica é voltada a graduados, professores e pesquisadores (XIII CPC).

“Nosso objetivo é consolidar a estrutura iniciada ano passado por meio da qualidade dos trabalhos apresentados, contendo resultados consistentes”, ressalta o coordenador geral de Pesquisa, Prof. Dr. Paulo Roberto Rocha Júnior.

Estruturas de Trabalho



O CIC Júnior 2023 contará com a Jornada de Construção de Maquetes. No XVII CIC Universitário e no XIII CPC são quatro estruturas de trabalho disponíveis para submissão: trabalho científico, relato de caso, relato de experiência, e revisão de literatura, que poderão ser apresentados de forma oral ou pôster.

A modalidade de resumos expandidos segue disponível desde a edição anterior do evento acadêmico. E o aceite será realizado por uma Comissão Interna de Avaliação.

Os trabalhos premiados serão convidados para a publicação numa edição especial da Revista Omnia.

Datas importantes

Em 11 de outubro serão divulgados os trabalhos aceitos para apresentação. Já no dia 19, estará disponível a programação dos Congressos.

O edital com todas as regras de submissão pode ser acessado em www.fai.com.br/cic. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail [email protected].