Prefeito e Reitor assinam escritura do terreno do futuro campus do Instituro Federal de Educação em Prudente

O prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas e o reitor do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia (IFSP), Silmário Batista dos Santos, assinaram a escritura de doação do terreno de 30 mil metros quadrados, no Parque Imperial, onde será construído o campus prudentino da instituição.

O ato, ocorrido no gabinete do Paço Municipal “Florivaldo Leal”, contou com a presença dos vereadores Joana d’Arc e Wellington Bozo, membros da diretoria do IFSP, secretários municipais e assessores do executivo, bem como do titular do 4º Tabelião de Notas e Protestos, Selmo José Chromeck da Silva.

No mesmo encontro, o reitor da IFSP também assinou a ordem de serviços para a reforma da unidade provisória do instituto, localizado na antiga Escola Nirma Jorge, próximo ao Aeroporto. A previsão é de que sejam investidos cerca de R$ 300 mil para adequação do prédio. Silmário também anunciou o início da sondagem e levantamento topográfico planialtimétrico do terreno do futuro Campus.

“Quando uma escola desse porte se consolida em uma região, são vidas que serão impactadas e transformadas pela educação naquela localidade. É uma conquista a ser celebrada por toda a população”, declarou o reitor, que atua como professor do instituto há 33 anos.

O prefeito lembrou que a instalação do IFSP em Prudente já era para ser uma realidade desde 2013, mas coube à sua administração concretizar esta parceria que marca uma “nova era” na educação da cidade. A previsão é de que o novo campus atenda a cerca de 800 alunos.

Durante consulta pública online, com 725 respostas, os cursos de alimentos, agricultura, confeitaria, panificação e enfermagem foram os mais votados para serem implantados na cidade. A definição dos cursos, porém, ocorrerá em uma nova audiência pública, marcada para a noite desta terça (18).