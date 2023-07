DRACENA: Fapidra volta a contar com Feira de Exposição

A Prefeitura de Dracena, por meio da Secretaria de Agronegócios, retomou a Feira de Exposições nesta edição da Fapidra. A feira conta com diversos animais, maquinários e serviços voltados para o agronegócio.

A Feira de Exposições, que há 9 anos não estava mais presente na Fapidra, agora vem com grandes novidades para a família. O público poderá visitar os stands de empresas agrícolas e de tecnologia da região, além de visitar a Mini Fazenda, com pôneis, mini vacas, ovelhas, coelhos, mini cabras, entre outros animais.

A feira é aberta para todos que participarem da Fapidra, sem custo a mais por isso. Ao longo do dia, os portões do recinto da Fapidra estão abertos para visitas à Mini Fazenda, até o fechamento dos portões às 18h. No domingo a população também terá acesso gratuito ao recinto, que contará com show da dupla Rio Negro & Solimões, um presente da Prefeitura e da Câmara Municipal aos dracenenses.