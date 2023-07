MARIÁPOLIS: Prossegue a pavimentação da estrada Mariápolis/Iubatinga (Caiabu)

Prossegue a pavimentação da estrada que liga Mariápolis ao Distrito de Iubatinga (Caiabu), uma das obras mais esperadas e que finalmente está sendo realizada pelo Governo do Estado.

O trecho que já recebeu a etapa de terraplanagem passou a ser contemplado com a camada asfáltica de CBUQ (concreto betuminoso usinado à quente) no mês de junho e as obras prosseguem a todo o vapor.

O canteiro de obras está instalado em Mariápolis com a etapa de terraplanagem sendo realizada entre o perímetro urbano do município à ponte do rio do Peixe. O trecho inicial onde a terraplanagem foi concluída está recebendo a camada asfáltica.

Esperada há décadas pelas duas localidades, a obra foi anunciada em 2021 pelo governador à época, João Dória, dentro do pacote de pavimentação de estradas Pró SP.

Depois do anúncio da obra, em maio do ano passado o Departamento de Estradas de Rodagem (DER/SP) apresentou a empresa vencedora da licitação para a execução do asfaltamento.

O asfalto contempla 12,87 km entre as duas cidades, formado por duas estradas municipais de terra: a MRP-040 (trecho de Mariápolis) e CBU-010 (trecho de Caiabu). Com a obra, a ligação passa a ser toda pavimentada, com impacto regional, facilitando a circulação de veículos não somente entre as duas cidades, mas beneficiando também demais municípios da região.

(Com informações do Sigamais)