ADNAP se reúne com o Governador Tarcísio de Freitas

Na última quarta-feira, 19 de julho, a ADNAP (Associação Direita Nova Alta Paulista) se reuniu com o governador do Estado Tarcísio de Freitas, acompanhado do empresário Takashi Nishimura e do Presidente do IAMA (Instituto de Assistência ao Menor de Adamantina), Dorival Manfrinato.

Na reunião, foram discutidas demandas da entidade, bem como a situação política regional. Também participaram da reunião o diretor do ITESP, Guilherme Piai, a refeita de Pompéia, Tina Januário, o Provedor da Santa Casa de Pompéia, e o presidente da Jacto, Ricardo Nishimura.

Na oportunidade o Grupo Jacto convidou o governador Tarcísio de Freitas para a inauguração de mais uma unidade do grupo, em dezembro/23 com investimento de quase 1 Bilhão de reais e gerando aproximadamente 2.400 empregos diretos na região.

O Grupo Jacto exporta seus produtos para mais de 130 países.

“Agradecemos ao Governador todo o carinho e atenção de sempre. A ADNAP realiza um trabalho sério, com ética e respeito em toda a Nova Alta Paulista, tendo o reconhecimento do governador. A ADNAP apoia e confia na administração de Tarcísio de Freitas”, destaca a diretoria da ADNAP.