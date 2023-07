Dois acidentes na SP-294 em Flórida Paulista

A Polícia Militar Rodoviária – Base Operacional de Adamantina, atendeu duas ocorrências de acidentes de trânsito na manhã desta segunda-feira (24), na Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, em Flórida Paulista.

O primeiro, foi uma ocorrência de autolesão ocasionada após o tombamento de uma moto em que estava uma mulher de 61 anos, moradora em Adamantina.

Ela foi socorrida e encaminhada para a Santa Casa de Adamantina onde permaneceu sob os cuidados médicos.



Já no segundo acidente, envolveram-se uma moto e um carro, ambos com placas de Flórida Paulista e que eram conduzidos por um jovem de 28 anos (motocicleta) e um senhor de 70 anos (carro).



O motociclista sofreu ferimentos leves e recebeu atendimento das equipes de socorro. O condutor do carro, além do susto, nada sofreu.

A Perícia Científica esteve no local e registrou dados e imagens visando apurar as circunstâncias deste segundo acidente.

Também atuaram nesta ocorrência as equipes da Eixo, Corpo de Bombeiros e a Polícia Rodoviária.