FLÓRIDA: Governo do Estado autoriza obras com verbas do PEM que será utilizado em recape asfáltico

O Governo de São Paulo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH), autorizou na última terça-feira (18) o início de obras em 36 municípios do interior, que receberão investimentos de R$ 10 milhões em infraestrutura e estímulo à implantação de serviços públicos e ações de inclusão social.

Durante o evento que marcou a assinatura dos convênios, no auditório da SDUH, o secretário Marcelo Branco declarou que a parceria entre governo estadual e prefeituras será cada vez mais aprofundada, “não só com solicitações sobre habitação, mas também nas questões de desenvolvimento urbano”.

“Fizemos questão de organizar esse encontro para identificar, resolver ou buscar soluções para pequenos municípios. Hoje, a demonstração é de que não esquecemos das cidades, pois vamos cuidar de todos os municípios, sendo que os prefeitos são muito bem vindos na nossa secretaria”, afirmou.

Em Flórida Paulista através da verba do PEM (Programa Especial de Melhorias) a verba no valor de R$ 250 mil, é destinada para melhorias em conjuntos habitacionais do Governo do Estado.

De acordo com informações a verba foi autorizada ainda no ano passado por intermédio do então secretário executivo da habitação Fernando Marangoni que atualmente é deputado federal.

A verba foi uma solicitação do vice-prefeito Sidnei Gazola com o prefeito Wilson Fróio Júnior sendo que a documentação foi toda preparada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Flórida Paulista.

De acordo com o vice-prefeito Nei Gazola a verba será utilizada para obras de recapeamento asfáltico no Conjunto Habitacional Morada do Sol, localizado ao lado do Cemitério Municipal que tem diversas ruas necessitando de recape.

“Com esta verba iremos recuperar as ruas que necessitam do conjunto habitacional e mais uma vez agradecemos ao deputado Fernando Marangoni e ao Governo do Estado”, por mais esta conquista para a população floridense”, destacaram Froio e Nei Gazola.