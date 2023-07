Mariápolis Rodeio Show acontece de 10 a 12 de agosto

Marcado para ocorrer de 10 a 12 de agosto, o Mariápolis Rodeio Show promete uma estrutura diferenciada, como cobertura em 100% do evento.

A festa, realizada pela Prefeitura e organização do Disk Shows, terá apresentações musicais e rodeio todas as noites.

O rodeio profissional será com os competidores da ACR (Associação de Campeões de Rodeio) BGB. No sábado, além da montaria em touros, haverá prova do laço.



Na grade de shows, nomes conhecidos nacionalmente:

Dia 10, a animação é por conta de Ícaro & Gilmar; dia 11, sobem ao palco Thaeme & Thiago e fechando a programação musical, João Carreiro se apresenta no dia 12.

A festa contará ainda com camarote e ampla praça de alimentação. A entrada é gratuita em todos os dias.