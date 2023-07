Lucélia é a 10ª colocada na classificação geral dos Jogos Regionais em Ourinhos

Depois de 10 dias de disputas, chegou ao fim a 65ª edição dos Jogos Regionais na 7ª Região Esportiva do Estado de São Paulo.

As competições em Ourinhos e Santa Cruz do Rio Pardo, que definiram classificados para os Jogos Abertos do Interior, terminaram neste domingo (23).

Na classificação geral, Dracena e Lucélia foram as melhores colocadas da Nova Alta Paulista.

Lucélia conseguiu ótimas colocações nas disputas, sendo que de maior destaque conquistou a medalha de ouro com Handebol masculino e conquistou a medalha de prata na modalidade de tênis de mesa masculino.

Na somatória de pontos, Lucélia ficou com a 10ª colocação geral na classificação geral.

A delegação de Lucélia para os Jogos Regionais de Ourinhos, contou 100 pessoas (atletas e equipe de apoio), sendo representada com um total de 11 modalidades / sexo, sendo: Futebol masculino sub 20; Futsal masculino sub 21; Handebol masculino livre; Voleibol masculino sub 21; Tênis de mesa masculino sub 21; Tênis masculino livre; Capoeira masculino livre; Capoeira feminino livre; Judô masculino livre; Judô feminino livre; e, Vôlei de praia masculino livre.

As disputas tiveram início no último dia 14 e, ao todo, agitaram 22 modalidades, divididas em categorias masculina, feminina e, em alguns casos, por idade.

Das 65 cidades inscritas, 33 eram da região de Presidente Prudente (Oeste Paulista).

Os Jogos Abertos estão previstos para outubro, em São José do Rio Preto.

CLASSIFICAÇÃO GERAL

1ª) Marília: 276 pontos

2ª) Ourinhos: 253 pontos

3ª) Assis: 196 pontos





4ª) Presidente Prudente: 140 pontos

6ª) Dracena: 66 pontos

9ª) Rancharia: 35 pontos

10ª) Lucélia: 33 pontos

12ª) Inúbia Paulista: 32 pontos

15ª) Adamantina: 28 pontos

16ª) Martinópolis: 28 pontos

18ª) Paulicéia: 24 pontos

19ª) Presidente Venceslau: 22 pontos

22ª) Taciba: 21 pontos

26ª) Regente Feijó: 15 pontos

30ª) Santo Anastácio: 11 pontos

31ª) Tupi Paulista: 10 pontos

32ª) Álvares Machado: 10 pontos

33ª) Osvaldo Cruz: 10 pontos

35ª) Flórida Paulista: 9 pontos

36ª) Presidente Epitácio: 9 pontos

41ª) Presidente Bernardes: 2 pontos

43ª) Junqueirópolis: 2 pontos