1ª atração da Expo Prudente, show de Zé Neto & Cristiano tem vendas liberadas com valor promocional

A dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano será a primeira atração da 60ª Expo Prudente, na noite de 13 de setembro, véspera do feriado de aniversário da cidade. Os ingressos para o show já estão à venda desde as 8h desta terça-feira (25) e, pelas próximas 24 horas (até as 8h desta quarta), terão valores promocionais: pista a R$ 50, VIP a R$ 90 e Front Stage por R$ 150. Para a boate, o valor promocional está R$ 40, sendo obrigatório adquirir pelo menos um ingresso pista, VIP ou Front Stage.

Os ingressos estão sendo comercializados nos seguintes pontos: Melhor Conveniência, VIP Express, Posto Monte Carlo, Oscar Calçados (antiga Jô Calçados) ou pelo site www.bancadoingresso.com.br.

A programação completa da 60ª Expo Prudente será divulgada oficialmente nesta sexta-feira, às 9h, no gabinete do Paço Municipal “Florivaldo Leal”. Neste ano, o evento se estenderá por quatro dias, de 13 a 16 de setembro.