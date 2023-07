Trecho entre Martinópolis e Parapuã será interditado para obras

Em razão das obras para alargamento da ponte localizada no km 411+800 da SP 425 – Rodovia Assis Chateaubriand, o trecho entre Martinópolis e Parapuã estará fechado para o trânsito neste domingo (30), no período das 7h às 18h. Os serviços serão realizados pela Eixo SP Concessionária de Rodovias e a previsão é de conclusão no mesmo dia.

As intervenções serão necessárias para execução dos trabalhos de içamento de vigas para o alargamento da ponte sob o rio dos Guachos. Atualmente, o dispositivo possui pista simples com uma faixa de rolamento em cada sentido. Após a conclusão dos serviços, a ponte passará a contar com acostamento nos dois sentidos. A estrutura nova contará ainda com espaço para circulação de pedestres.

Durante o período de interdição, os motoristas que seguem pela SP 425 sentido Parapuã precisarão acessar a SP 284 – Rodovia Prefeito Homero Severo Lins, na altura do km 429, e seguir sentido Rancharia até o trevo de acesso à SP 457 – Rodovia Brigadeiro Eduardo Gomes, sentido Bastos. Essa rodovia faz ligação com a SP 294 – Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros, na altura de Iacri. Em seguida, o usuário segue sentido Parapuã. Essa rota deve ser utilizada também pelos motoristas que seguem no sentido oposto, ou seja, em direção a Martinópolis ou Presidente Prudente.

Os últimos retornos para os motoristas que estiverem na Rodovia Assis Chateaubriand, no trecho entre Martinópolis e Parapuã, será o km 398 para quem trafega rumo a Martinópolis e o km 422 para quem trafega sentido Parapuã. Enquanto as equipes estiverem trabalhando no local, haverá reforço na sinalização de alerta aos motoristas para informar sobre a interdição. Caso haja algum imprevisto por conta das condições do tempo ou por outro motivo, os serviços poderão ser reagendados.

Sobre a Eixo SP

A Eixo SP Concessionária de Rodovias administra mais de 1.221 km de estradas que passam por 62 municípios da região de Rio Claro, no centro do Estado, até Panorama, no extremo oeste, na divisa com o Mato Grosso do Sul. O maior contrato sob supervisão da Artesp (Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo) terá investimentos na ordem de R$ 14 bilhões em obras de ampliação, conservação, além da modernização de serviços ao usuário. Para mais informações acesse: www.eixosp.com.br.