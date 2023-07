DRACENA: Santa Casa inicia as atividades do novo Centro de Hemodialise

A Santa Casa de Dracena deu início na última segunda-feira, (24), as atividades do novo Centro de Hemodiálise com capacidade de atender 150 pessoas. Antes, a capacidade do local era para 110 pacientes, considerando que cada um recebe tratamento 3 vezes na semana por 4 horas.

A obra de ampliação recebeu o investimento de R$ 2.000.000,00 de recursos alocados pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, além de financiamentos diversos para investimentos em geradores de energia, elevador e poço artesiano.

O prefeito André Lemos visitou o local e conheceu de perto as novas dependências e a tecnologia que foi implantada, com ambiente amplo, distribuídos em três grandes salões, com ambiente climatizado e poltronas elétricas.

A ampliação do Centro de Hemodiálise foi necessária devido ao crescente aumento de ingresso de novos pacientes atestados pela Sociedade Brasileira de Nefrologia, levando em consideração que a Santa Casa de Dracena atende pacientes de 11 municípios da região.

A hemodiálise é um procedimento através do qual uma máquina limpa e filtra o sangue, ou seja, faz parte do trabalho que o rim doente não pode fazer. O procedimento libera o corpo dos resíduos prejudiciais à saúde, como o excesso de sal e de líquidos. Também controla a pressão arterial e ajuda o corpo a manter o equilíbrio de substâncias como sódio, potássio, ureia e creatinina.