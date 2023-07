Prudente terá o 14º encontro e exposição de veículos antigos, que acontecerá no IBC

O evento será realizado no IBC, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, dentro da programação do aniversário da cidade.

O prefeito de Presidente Prudente, Ed Thomas, e o secretário Municipal de Cultura (Secult), Yuri Reis, receberam na manhã de segunda-feira (24/07), no gabinete do Paço ‘Florivaldo Leal’, os organizadores do 14º Encontro de Veículos Antigos, Fábio Mello e Maria Inês Sandoval Mello, que será realizado no IBC, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro, dentro da programação do aniversário da cidade. O evento tem o apoio da Prefeitura de Presidente Prudente.

De acordo com Fábio Mello, que é presidente do Clube dos Veículos Antigos, a novidade deste ano é a 1ª edição da Exposição de Veículos Antigos ‘Vitório Kaneko’.

“Além do encontro, que atrai os proprietários dos veículos de uma maneira mais informal, organizaremos uma exposição na área interna do IBC, com uma quantidade delimitada e com modelos selecionados, para que as pessoas possam conhecer os carros, entrar, tirar fotos”, explicou.

Ainda segundo os organizadores, o evento também é de cunho social. Na última edição, realizada em 2019, foram arrecadados mais de 5 toneladas em alimentos não perecíveis, todos revertidos ao fundo social de solidariedade.

Para a edição de 2023, a entrada será de 5 kg aos expositores e 2 kg para os visitantes. O montante arrecadado também será destinado ao Fundo Social de Solidariedade de Presidente Prudente.

O 14º Encontro de Veículos Antigos contará com praça de alimentação, bandas de época, mercado de pulgas e objetos antigos. No sábado, dia 30 de setembro, o evento será das 10h às 23h. Já no domingo, as atrações seguem das 9h às 18h.

O prefeito Ed Thomas parabenizou a equipe pela iniciativa e agradeceu pela participação na programação alusiva aos 106 anos de Prudente.