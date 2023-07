LUCÉLIA: Anunciada a reinauguração do Ginásio de Esportes após obras de modernização

Anunciado pela Prefeitura de Lucélia na programação de aniversário da cidade, a reinauguração do Ginásio de Esportes “Eng. Agrônomo Daniel Luiz Dias” acabou sendo adiado.

Nos últimos dias, foram realizadas pela Prefeitura de Lucélia novas melhorias no Ginásio de Esportes.

Através de publicação no Diário Oficial do Município, datado de 20 de julho, a Prefeitura de Lucélia assinou termo de contratação de mão de obra com fornecimento de materiais e equipamentos para a execução dos acessos radiais, guarda-corpo/corrimãos das arquibancadas e portas metálicas, com barra antipânico no Ginásio de Esportes.





As melhorias foram necessárias para as dependências do Ginásio de Esportes de acordo com o contrato, para se adequar as normas e legislação vigente do Corpo de Bombeiros conforme projeto básico e requisição da Secretaria de Desenvolvimento.

Agora a reinauguração está marcada para acontecer nesta sexta-feira, dia 28 de julho, a partir das 15h00, com a presença da secretária de Esportes do Governo do Estado Coronel Helena dos Santos Reis.

De acordo com a administração municipal de Lucélia, as obras de reforma e revitalização do Ginásio de Esportes foram possíveis através de verba viabilizada pelo Governo do Estado pela Secretaria Estadual de Esportes que liberou recursos no valor de R$ 410 mil.

Foram realizadas diversas obras de revitalização no Ginásio de Esportes, bem como instalado novo piso e executada nova pintura, acessibilidade, equipamentos de segurança, entre outros, visando deixar a praça esportiva novamente apta a receber eventos esportivos diversos e a população luceliense.