Master CHOPP comemora um ano em Flórida Paulista

A Master Chopp está comemorando um ano no comércio de Flórida Paulista.

Neste período, a empresa vem conquistando cada vez mais a confiança e a preferência dos clientes da Cidade Joia e da região e consequentemente, somando festas e confraternizações com clientes satisfeitos pelo bom atendimento e seriedade.

A loja localizada no fim da Avenida José Fróio, após a linha férrea, serve de ponto de atendimento presencial e ainda passou a oferecer o seu tradicional chopp gelado, acompanhado de espetinhos e um ambiente familiar e agradável.

Você pode aproveitar para fazer a encomenda do seu chopp para os momentos especiais em família ou com os amigos tendo todo o suporte e a prestatividade de Nilson Bertoni, que dispõe para os clientes a comercialização de chopp em barris com opções de escolha em litragem ou growler contando ainda com o delivery através do telefone: (18) 99715-8335.

Entre as marcas oferecidas estão o Chopp Haven que está fazendo sucesso entre os apreciadores da bebida e também as opções: Antártica; Heineken; Brahma e Itaipava.

“Neste momento especial, o meu agradecimento aos clientes e amigos de Flórida Paulista e o compromisso de servir cada vez mais e melhor, já que os momentos de festa precisam ficar na memória, aqui estamos para garantir que estes sejam únicos e curtidos como verdadeiramente merecem”, agradeceu Nilson Bertoni.