LUCÉLIA: Vereador busca agilizar início da construção de casas populares na Vila Renó

O vereador Vinicius Bussi esteve Diretoria Regional da CDHU em Presidente Prudente.

Na oportunidade foi recebido pelo novo diretor regional da CDHU Lucas Haro, onde foi tratado sobre a liberação de início das obras do conjunto habitacional lucelia G, Vila Renó.

De acordo com o vereador Vinicius Bussi há meses vem buscando a agilização de liberação do início das obras de construção do conjunto habitacional lucelia G, Vila Renó.

“As inscrições já foram realizadas e o pessoal contemplado aguarda a tão sonhada casa própria”, afirmou o vereador Vinicius Bussi.

Ainda o vereador Vinicius Bussi agradeceu o atendimento do diretor regional da CDHU Lucas Haro, que prometeu empenho visando o início os mais rapidamente possível das obras do conjunto habitacional na Vila Renó, onde afirmou a construção de casas populares é prioridade do Governo do Estado.