MARIÁPOLIS: Realizada Conferência Municipal de Assistência Social

No último dia 12 de julho, o Conselho Municipal de Assistência Social -CMAS de Mariápolis, juntamente com a Secretaria Municipal de Assistência Social realizou a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social.

A Conferência Municipal de Assistência Social teve como tema central: “Reconstrução do SUAS: O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

O evento que aconteceu no Centro Comunitário de Mariápolis, contou com a presença dos trabalhadores do SUAS, usuários da política municipal de assistência social, representantes do poder legislativo, representantes das políticas públicas municipais e representante da Diretoria Regional de Desenvolvimento Social -DRADS/Dracena, através do diretor Marcelo Lopes Alves.

É importante mencionar, que as Conferências Municipais são importantes para fortalecer a participação democrática das pessoas usuárias no futuro da política garantidora de direitos. (Com informações da Secretaria de Assistência Social).