Atrações da Expo Prudente 2023 são apresentadas

Além dos shows, a 60ª Expo Prudente 2023 terá rodeio, praça de alimentação, estandes, prova de cavalos e o Super Park, com a maior roda gigante itinerante do Brasil.

As atrações da 60ª Expo Prudente 2023 foram apresentadas em coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (28/07), no gabinete do Paço Municipal ‘Florivaldo Leal’, que contou com a presença do prefeito Ed Thomas, do organizador do evento, Fábio Nascimento, do presidente da FEAPP, Leandro Pires, e do secretariado da administração municipal.

No primeiro dia, 13 de setembro, quarta-feira, véspera de feriado, a 60ª Expo Prudente será aberta com o show da dupla Zé Neto & Cristiano, única atração paga. Os ingressos já estão disponíveis no site www.bancadoingresso.com.br e nos pontos de vendas.

O segundo dia, quinta-feira, dia 14, a festa continua com Bruno e Barreto, dupla paranaense de sucesso nacional que são conhecidos por emplacarem as canções ‘Farra, Pinga e Foguete’, ‘Eu Quero é Rolo’ e ‘Lá Se Foi o Boi com a Corda’.

Na sexta-feira, dia 15, será a vez de Pedro Paulo e Alex, conhecidos como PPA, também naturais do Paraná e conhecidos por todo o Brasil. Entre os hits que fizeram a dupla estourar estão ‘Fama de Pegador’, ‘Açúcar em Mim’ e ‘República Pingaiada’.

A noite de sábado, 16, que encerra a edição 2023, terá Zé Henrique & Gabriel, dupla goiana com composições gravadas por grandes nomes. Dentre os principais singles: ‘Instinto animal’, ‘Homem que é homem chora’ e ‘Dona do meu destino’.

Também no sábado, já contratado, haverá uma segunda atração, uma dupla de grande sucesso. “Do mesmo nível de Zé Neto e Cristiano, com cachê até mais caro, mas que só revelaremos no fim de agosto”, comentou Fábio Nascimento, organizador do evento.

Para a edição de 2023, e equipe organizadora definiu um novo formato, que tem sido adotado pela maioria dos municípios: quatro dias de evento, que possibilita a participação de mais expositores, por se tratar de uma festa de curto prazo. A redução também garantirá um menor dispêndio de recursos, além de facilitar a participação de um maior número de voluntários, já que a festa contará com a participação da FEAPP, que será responsável pela praça de alimentação.

O prefeito Ed Thomas agradeceu ao Fábio Nascimento, que está acreditando no potencial da festa e da cidade, com coragem e dedicação. Ed também agradeceu à Feapp, que tem sido parceira em todas as festas.

“A Expo Prudente é uma tradição da cidade, quem vem se transformando. Hoje, tem também um papel social com a participação da FEAPP, que trabalham voluntariamente para somar um recurso que, posteriormente, é repartido pelas 33 entidades”.

Ed também comentou sobre a tecnologia aliada ao agronegócio, que é a vocação do oeste paulista, que esteve presente amplamente nesta 4ª edição da Batatec. “Prudente é berço do agronegócio. Vamos juntos promover uma festa bonita, tecnológica, com boa música, para todos e para festejar o aniversário de Prudente”.

O organizador do evento, Fábio Nascimento, que tem em seu currículo outras grandes festas na cidade, como o Prudente Rodeo Bulls e o show do Capital Inicial, que será no próximo dia 11 de agosto, afirmou que estar à frente da Expo é um grande desafio, porém, um grande orgulho. “Agradeço ao Ed pelo convite. Estou feliz em poder fazer parte dessa grande equipe. Tenho certeza que a Expo Prudente 2023 vai entrar para a história”.

Por fim, o presidente da FEAPP, Leandro Pires, falou sobre os quase três anos de parceria com a Prefeitura de Presidente Prudente, por meio dos eventos, que já garantiram quase R$ 1 milhão em recursos para as 33 entidades, que assistem cerca de 15 pessoas.

